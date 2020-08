Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, ieri è spuntata anche una offerta per Lobotka del Benfica ma lo slovacco sarebbe restìo a spostarsi. Allan andrà all'Everton e si sa da mesi ormai: ha detto sì al club di Ancelotti in pieno lockdown.

Stanislav Lobotka in Napoli-Lazio.

È in stand by il discorso con il Manchester City: se non va via Koulibaly, in difesa non arriva nessuno. Né Papastathopoulos (che piace a Gattuso) né Romero che la Juve ha messo sul piatto per Milik.