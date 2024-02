Lo stadio Maradona è a rischio per Euro 2032! Ecco i motivi

Stadio Maradona a rischio per gli Europei del 2032 in Italia: a lasciarlo intendere è stato direttamente Andrea Abodi, ministro dello Sport, intervenuto ieri in conferenza stampa.

Perché il Maradona è a rischio per Euro 2032

Saranno cinque gli stadi designati e restano due soli posti considerando che Roma, Torino e Milano sono già certi del posto. E per quanto riguarda l’ex San Paolo: “Mi aspetto risposte in tempi rapidi perché due anni passano in un giorno”, ha riferito Abodi poi aggiungendo: “Se il Napoli, come sono convinto, elaborerà una proposta, si troverà di certo una soluzione con l’amministrazione comunale”.

Ciò che si teme è che l’adeguamento dello stadio di Fuorigrotta non rientri nei tempi previsti. Il restyling - si legge su La Repubblica oggi in edicola - interesserebbe sia l’area interna ed esterna dello stadio, seguendo i rigidissimi criteri internazionali e riguarderebbe principalmente l’illuminazione del terreno di gioco, i parcheggi, l’area hospitality e gli spazi per la stampa.