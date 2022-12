"Lo scudetto è il suo chiodo fisso!". Osimhen scalpita, 1 gol ogni 100 minuti: ora tocca all'Inter!

"Lo scudetto è il suo chiodo fisso!". L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica non ha dubbi nel fissare gli obiettivi personali di Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli che scalpita per tornare in campo e lo fa con un obiettivo chiarissimo, quello di continuare a far gol per centrare il traguardo del tricolore.

Ultime notizie. Non è un caso che Osimhen sia al vertice della classifica dei capocannonieri di Serie A: 11 presenze e 9 gol in 904 minuti di gioco, un gol ogni 100 minuti, praticamente quasi un gol a partita. Una media di altissimo livello che lo classifica tra i bomber più prolifici del campionato europeo.

E adesso Osimhen punta l'Inter per sfatare un altro tabù, quello di San Siro che l'anno scorso l'ha visto vittima di un infortunio gravissimo allo zigomo: "Osimhen intende ora riscrivere la storia personale in uno dei teatri più importanti del calcio italiano ed europeo", scrive Repubblica, che poi assicura: "Le big della Premier gli hanno messo da tempo gli occhi addosso, ma Osimhen pensa soltanto al Napoli e alla possibilità di conquistare lo scudetto".