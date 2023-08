Non solo Veiga, il Napoli torna su Lo Celso! Gazzetta: può essere il sostituto di Zielinski, spunta la formula

Calciomercato Napoli. Continuano i cambiamenti nel centrocampo del Napoli: con l'arrivo di Gabri Veiga ad un passo (dopo quello di Cajuste) ed il sempre più probabili addio di Zielinski per l'Arabia, il club di De Laurentiis è a caccia di un altro centrocampista da regalare a Rudi Garcia.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha sottolineato come il sostituto di Zielinski potrebbe essere Giovanni Lo Celso, argentino in uscita dal Tottenham:

Il secondo risvolto è il ritorno su Giovani Lo Celso per completare il reparto. Con la partenza di Zielinski, il Napoli può contare nuovamente uno slot libero da indirizzare a un profilo esperto e internazionale da acquistare in prestito con diritto di riscatto. L’argentino, 27 anni, risponde perfettamente all’identikit, com’era stato per Ndombelé un anno fa. I dialoghi con il Tottenham, già a buon punto, erano stati sospesi e in questi giorni sono destinati a riprendere.