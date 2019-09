Llorente-Napoli, CdM: è già in buone condizioni, ha dato filo da torcere perfino a Koulibaly in allenamento

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, le condizioni fisiche di Fernando Llorente sono pparse subito buone a Castel Volturno:

"Lo spagnolo ha necessità di ritrovare la migliore condizione anche se si è presentato a Castel Volturno in una forma assolutamente accettabile e soprattutto con una buona corsa nelle gambe. Non ha la rapidità, certo. Ma probabilmente è una caratteristica che completamente non gli appartiene. Ha lo scatto, ha lo sprint. E nelle prime due sedute di allenamento, nella partitella che il tecnico fa fare abitualmente, ha dato anche del filo da torcere a Koulibaly"