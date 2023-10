Llorente sull'ammutinamento: "Ci schierammo tutti contro ADL che ci multò: Ancelotti esonerato perché ci difese"

Fernando Llorente, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato una intervista alla testata giornalistica spagnola Relevo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24:

"De Laurentiis era molto presente nella squadra, scendeva spesso negli spogliatoi. Ho vissuto momenti difficili lì perché ci siamo schierati contro di lui quando ha deciso che, a causa dei cattivi risultati, dovevamo andare in ritiro. Ancelotti ci difese ed è probabilmente per questo che è stato esonerato poco dopo. Ci ha multati tutti per essersi opposti a lui. Ho accettato di andarmene con la condizione che mi togliesse quella multa".