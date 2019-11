Liverpool-Napoli, Il Mattino: ritorna Manolas, il greco stringerà i denti per Anfield

Liverpool-Napoli, Carlo Ancelotti perde Lorenzo Insigne in attacco ma ritrova Kostas Manolas in difesa. Anche se non proprio al top della condizione e costretto agli straordinari per la trasferta britannica. Ecco quanto si legge su Il Mattino oggi in edicola:

Chi invece dovrebbe avere una chance dall’inizio è Manolas. Il greco è reduce da un brutto infortunio (infrazione della costola) rimediato il 19 ottobre scorso contro il Verona e ha saltato le ultime 3 gare tra campionato e Champions. Non esattamente l’ideale per uno che domani si dovrà mettere sulle tracce delle frecce del Liverpool, ma Manolas stringerà i denti e con la sua grande esperienza proverà a dare il suo prezioso contributo al fianco di Koulibaly.