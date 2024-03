Perché il Napoli è tornato a parlare a Dazn: il motivo

Il Napoli è tornato a parlare a Dazn. Nelle settimane scorse si era verificato un vero e proprio braccio di ferro da parte del presidente Aurelio De Laurentiis il quale aveva messo in atto una vera e propria crociata nei confronti della pay tv. Prima di Barcellona-Napoli, si era poi verificato un altro brutto episodio con ADL che aveva strappato via Matteo Politano mentre stava rilasciando un'intervista (autorizzata) a Sky al collega Massimo Ugolini. Come se non bastasse, il numero uno della SSC Napoli spinse anche il cameraman di Sky che sta riprendendo il suo sfogo.

Perché De Laurentiis litiga con Dazn

Napoli - Non si conoscono le motivazioni che hanno spinto il presidente De Laurentiis a fare una crociata verso Dazn e Sky. Tuttavia ieri i tesserati della SSC Napoli sono tornati a parlare, come da contratto, ai microfoni di Dazn come evidenzia la Gazzetta dello Sport: