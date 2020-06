Lione, Aulas: "Juve? Porterò la squadra prima a Lourdes, bianconeri super favoriti perché giocheranno più di noi"

Ultimissime Napoli - Jean Michel Aulas, presidente del Lione, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Gazzetta: "E' inevitabile la Juve sia super favorita, ma on perché è più forte, ma perché arriverà in forma, anche se Ronaldo per ora non sembra al top. Noi invece avremo appena ripreso dopo più di tre mesi e mezzo di stop. Cercheremo di prepararci al meglio anche se non sappiamo neppure se riusciremo a disputare qualche amichevole. Nel calcio poi non si sa mai. Lo si è visto all'andata. E per agosto recuperiamo il capitano Depay. Magari però faccio prima un giro a Lourdes"