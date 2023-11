Lindstrom oggetto misterioso, De Laurentiis ha fatto una richiesta a Mazzarri: il retroscena

Notizie calcio. Jesper Lindstrom è ancora in attesa di avere una chance per dimostrare il proprio valore. Il calciatore danese ha avuto pochissimo spazio nella gestione Garcia ed ora spera che il vento possa essere cambiato con l'arrivo di Mazzarri.

Della situazione di Lindstrom ne ha parlato anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Un investimento da 25 milioni che in cinque mesi di Garcia ha collezionato un tempo da titolare a Lecce, il 30 settembre, e poi le briciole. In Champions? Dodici minuti in 4 giornate: un capitale disperso, un giocatore che l’allenatore esonerato non ha pressoché mai ritenuto adatto a certe storie ma su cui il Napoli punta. Ecco: De Laurentiis ha chiesto a Mazzarri di rilanciarlo. Lo vuole vedere, così come il popolo. Così com’è accaduto a Natan: altro uomo da valorizzare.