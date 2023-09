Lindstrom quando gioca? Possibile chance a Bologna

Ultime notizie Napoli - La vittoria in Champions ha ridato un po’ di ottimismo in casa Napoli, anche se la squadra di Garcia deve migliorare qualcosa. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Fra Bologna (dove rivedremo Lindstrom?), Udinese e Lecce, serve ritrovare continuità di risultati in campionato:

"Altrimenti la vetta si allontana e difendere lo scudetto diventa un affare complicato. Se gente come Osimhen o Kvaratskhelia giocando ed entrando in forma potranno ritrovare senza troppi problemi la via del gol, in chiave difensiva qualche preoccupazione c’è"