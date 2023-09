Lindstrom o Raspadori: Rudi Garcia ha deciso, tre cambi per Lecce-Napoli

Ultimissime con le probabili formazioni che scenderanno in campo per l'anticipo della 7a giornata di Serie A Lecce Napoli. La squadra di Rudi Garcia farà dei cambi in vista della partita e c'è la notizia su Lindstrom e Raspadori.

Lecce Napoli: Lindstrom o Raspadori

Napoli - Dal Corriere dello Sport arrivano le ultime novità riguardo le probabili formazioni di Rudi Garcia. Dopo l’Udinese però ora c'è il Lecce che in casa ha sempre ottenuto grandi risultati e per questo motivo che ora l'allenatore del Napoli deve scegliere chi far riposare e chi no. Tre cambi in vista della partita con il Lecce rispetto a quella con l’Udinese: Olivera per Mario Rui, Cajuste per Anguissa e uno tra Raspadori e Lindstrom per far respirare Politano.