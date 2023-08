Napoli pronto all'assalto per Lindstrom! CorSport, idea acquisto immediato e prestito: i dettagli

Notizie Napoli calcio. In casa Napoli continua a tenere banco la vicenda Hirving Lozano: l'attaccante messicano è in scadenza nel 2024 e al momento i discorsi per il rinnovo restano in alto mare.

Lindstrom-Napoli, il piano di De Laurentiis

Qualora non si trovasse una sistemazione in queste ultime settimane di calciomercato, Lozano potrebbe restare almeno fino a gennaio in azzurro per poi approdare in MLS. Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli sta lavorando per farsi trovare pronto a qualsiasi evenienza ed è piombato di nuovo su Jesper Lindstrom dell'Eintracht Francoforte:

Non sarà un caso che sia partita una telefonata, direzione Francoforte, per chiedere la disponibilità di Jesper Lindstrøm (23), trequartista o anche esterno che nella doppia sfida degli ottavi di Champions League sedusse Cristiano Giuntoli, convincendolo a lasciarlo nella eventuale lista della spesa. Il Napoli ha intenzione talmente serie che sarebbe disposto ad acquistare Lindstrøm immediatamente, durante questi quattordici giorni che separano dal suono della sirena, lasciarlo in prestito all’Eintracht e poi portarlo a Castel Volturno nel momento in cui Lozano andrà via.