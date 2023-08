Torna in auge l'dea Lindstrom! CoSport, ADL pronto a bloccarlo in attesa di Lozano: le ultime

Notizie Napoli calcio. In casa Napoli continua a tenere banco la vicenda Hirving Lozano: l'attaccante messicano è in scadenza nel 2024 e al momento i discorsi per il rinnovo restano in alto mare.

Lindstrom-Napoli, le ultime

Per questo motivo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe tornato a pensare a Jesper Lindstrom, 23enne danese dell'Eintracht Francoforte:

Nel data base di Castel Volturno, tra i nomi cerchiati d’azzurro, Lindstrøm c’è rimasto, mai cancellato, e il Napoli ha ricominciato a pensarci in questi giorni, quando ha capito che Lozano difficilmente rinnoverà: dunque, è partito il piano di avvicinamento d’un calciatore che ha prospettive infinite, un talento abbondante ed una varietà di colpi idoneo al «Progetto». Volendo, Lindstrøm potrebbe arrivare a gennaio, dopo essere rimasto quattro mesi in prestito all'Eintracht, e in attesa che Lozano veda germogliare le promesse ricevute recentemente.