Lindstrom dal 1' o a partita in corso? Mazzarri ha una preferenza e può lanciare un debutto assoluto dall'inizio

Ultime notizie Napoli - Oltre a Lobotka, l’altro recupero per cui Mazzarri ha sorriso è stato quello di Lindstrom, come scrive il Corriere dello Sport.

Lindstrom ha smaltito nei giorni scorsi la lombalgia:

“Rientrerà tra i convocati dopo aver saltato la Roma. Ma potrebbe partire solo dalla panchina. Non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e, dovendo scegliere, Mazzarri preferirebbe poter contare su di lui a gara in corso con Zerbin pronto a debuttare per la prima volta da titolare in campionato”