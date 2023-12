Lindstrom dal 1’ con il Monza, Repubblica: ha convinto Mazzarri, vuole stracciare un'etichetta che non gli piace

Ultime notizie Napoli - A destra in casa Napoli, contro il Monza, toccherà a Jesper Lindstrom, rientrato dalla lombalgia. Ne parla Repubblica.

Il danese Lindstrom ha convinto nella rifinitura di ieri pomeriggio:

“Non ha i 90’ nelle gambe, ma comincerà lui per provare ad indirizzare subito la gara nella direzione giusta. Sarà appena la terza maglia da titolare in assoluto, dopo Lecce e in Coppa Italia contro il Frosinone.

Proverà ad essere protagonista: con la partenza di Elmas, è diventato il primo cambio degli esterni offensivi e cercherà di lasciare il segno stracciando l’etichetta di oggetto misterioso che proprio non gli piace”