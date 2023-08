Lindstrom bloccato da Lozano: il Napoli vuole chiudere lo stesso

Il Napoli prova a chiudere l'acquisto di Lindstrom in attacco ma è tutto bloccato a causa della cessione di Lozano che non sembra arrivare in questa sessione di mercato.

Lindstrom

Napoli: cessione Lozano, blocca l'arrivo di Lindstrom

Napoli - La situazione che riguarda il 23enne esterno Lindstrom è simile a quella di Gabri Veiga: il Napoli vuole acquistarlo e il giocatore vuole vestire la maglia azzurra. Al momento però, come riportato dal Corriere dello Sport, il suo arrivo è bloccato dalla cessione di Lozano che però non arriva, ma questo non frena la società di ADL. L'idea del Napoli, infatti, è quella di provare a prendere comunque Lindstrom, anche se Lozano non andrà via entro il primo settembre: ovvero, con vista su gennaio. Jesper, nel frattempo, attende come Gabri Veiga.