Libero sbugiarda Gattuso: fece cedere Locatelli per Bakayoko, lo considerava debole caratterialmente

Serie A - Il quotidiano Libero scrive su Manuel Locatelli e Rino Gattuso: "Fino all’esplosione in rossonero, quando (Locatelli) era solo un 18enne, con Montella (gol decisivi a Sassuolo e Juve) prima di essere panchinato da Gattuso che lo considerava debole caratterialmente. Un abbaglio da parte dell’ex tecnico del Napoli, che nella mediana del Diavolo gli preferiva Biglia e lo schierò titolare appena 5 volte in campionato. Ringhio diede anche il via libera alla sua cessione per avere Bakayoko, ritenuto più funzionale".