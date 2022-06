Libero - Mentre Lotito conta le monetine e Adl ricava gli stipendi di famiglia, a Monza giganteggia Berlusconi

Serie A - Il quotidiano Libero sottolinea come l'entusiasmo di Silvio Berlusconi sia praticamente contagioso nel Monza al cospetto di un campionato italiano alla ricerca disperata di liquidità per fare mercato:

"Mentre Claudio Lotito conta anche le monetine, Aurelio De Laurentiis pensa a ricavare gli stipendi di famiglia e altri a non portare i libri in tribunale, a Monza si combatte l’afa con la manna del Cavaliere. Ha curato personalmente il restyling di Monzello, il centro sportivo che dovrà rivaleggiare con Milanello, dove scendeva il sabato mattina con l’inconfondibile elicottero dalla sigla I-Spot per motivare lo squadrone nell’era delle cinque Champions. Tutto deve funzionare alla Berlusconi fino al più piccolo dettaglio: «Recintiamo i campi con cortine di cedri deodara (ovviamente i più pregiati e costosi, ndr), è molto più bello giocarci». Sulle essenze non ha mai derogato; sono rimasti nella memoria collettiva i giardinieri che a Genova, la sera prima del G8 a luglio, cucivano i limoni sulle piante ornamentali dopo uno «shampoo» dell’allora premier che non voleva deludere l’occhio dei potenti del mondo"