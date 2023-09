Il quotidiano Libero scrive su Ostigard e la difesa del Napoli:

"L’annata del Napoli sembra appesa al rendimento delle seconde linee, finora assenti. La speranza della società è che uno come Ostigard, chiamato a rimpiazzare l’infortunato Rrahmani domani a Bologna, diventi titolare. Ecco perché è stato acquistato Natan al risparmio. Certo, non tutti diventato Kim e in quel caso il Napoli avrà un serio problema in difesa"