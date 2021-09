Libero - Il Napoli di Spalletti è da nove in pagella: Fabin regista è una scelta non casuale

Napoli calcio - L'edizione odierna di Libero scrive: "Come Pioli aveva dato senso al Milan, ora Spalletti ha ordinato il Napoli, scegliendo alcuni uomini a cui consegnare le responsabilità e, di conseguenza, togliendo peso dalle spalle degli altri, che non erano in grado di reggerlo".

Su Fabian Ruiz: "Sistemato al centro della manovra e della squadra, come se Spalletti volesse stanarlo dalla sua zona di comfort di potenziale campione inespresso".

Su Osimhen: "È da grande squadra la prestazione del nove azzurro, è da nove in pagella quella della squadra".