NAPOLI - Il quotidiano Libero scrive su Napoli-Inter: "L’ultimo chilometro comincia da Napoli (20.45, diretta Sky Sport), la squadra che Conte ha sempre ritenuto da scudetto quanto la sua Inter, in una sorta di richiamo ad un lavoro congiunto ai fianchi della Juventus. Il Napoli non ha risposto presente, ma ora che può contare sui titolari (Osimhen dall’inizio) rappresenta agli occhi di Conte l’ultima prova del nove sulla grandezza dell’Inter, una sorta di stress test per l’anno prossimo"