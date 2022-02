Tuttosport - Lega Serie A: i club scelgono Luca Percassi come vice presidente

Ultime notizie di Serie A dopo le dimissioni di Paolo dal Pino nel ruolo di presidente Lega. In arrivo una nuova scelta, intanto, i club di Serie A sono pronti ad annunciare Luca Percassi come nuovo vice presidente.

Aggiornamenti da Tuttosport sulla questione nuovo presidente Lega Serie A:

L’Atalanta finisce al centro degli equilibri della Lega di Serie A scossa dalle dimissioni di Paolo Dal Pino e alla ricerca di un nuovo presidente. Prima, però, i club devono eleggere un vice presidente: figura che non è mai stata scelta e che, per statuto, ha il compito di vicariare la Lega fino a quando non sia nominato un nuovo numero uno: ci sono 45 giorni di tempo dalla prima assemblea elettiva per evitare l’imposizione del commissario da parte della Figc. Assemblea elettiva che è stata convocata per le 11 di lunedì. Ma prima, appunto, serve un vice presidente che, in base alle norme statutarie, deve essere nominato dal Consiglio di Lega (composto da sette elementi e che ha anche il potere di revoca) tra i consiglieri di Lega non “indipendenti” tra i quali è stato appena eletto Gaetano Blandini ad affiancare le altre 2 figure indipendenti: il presidente ora dimissionario e l’ad De Siervo. Tra i quattro “non indipendenti” Tommaso Giulini , Luca Percassi , Paolo Scaroni e Maurizio Setti i club stanno convergendo sull’amministratore delegato dell’Atalanta. Domani, o al più tardi sabato mattina, si svolgerà un cda che provvedere alla nomina del vice presidente e il nome di Luca Percassi è appunto quello che su cui ha intenzione di convergere il Consiglio. Una scelta unitaria propedeutica a quella del presidente: la strada, certo, sarà più lunga ma emerge sempre più netta la volontà di puntare su un nome condiviso per mandare un messaggio di unità alla Figc e al Governo.