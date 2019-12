Leader Gattuso, Gazzetta - Ha caldeggiato lui la presenza di ADL agli allenamenti per ricucire i rapporti società-squadra

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come Rino Gattuso abbia preteso la presenza di Aurelio De Laurentiis in questi giorni a Castel Volturno per provare a ricucire lo strappo tra squadra e proprietà.

"Il campo come luogo di divertimento. Questo insegue Gattuso che nei suoi intensi allenamenti cerca di far ritrovare il sorriso ai suoi. Perché puoi cambiare tutti gli allenatori che vuoi, ma se in un gruppo manca serenità, difficilmente i risultati arrivano. E allora non ci nascondiamo dietro un dito: le macerie che tutti hanno contribuito a creare in casa Napoli negli ultimi 40 giorni non possono comportare una istantanea ricostruzione, ché il distruttore non era sicuramente Ancelotti. Ed ecco allora che Gattuso ha caldeggiato la presenza di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno, per cercare di allentare le tensioni società-squadra, per cominciare a ricostruire insieme"