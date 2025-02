Leader Anguissa, il CorSport lo esalta: è dominante, un dato svela la sua importanza per Conte

Notizie Napoli calcio - Gennaio ha visto trionfare Frank Zambo Anguissa come "Player Of The Month" di Serie A. Il camerunense sta disputando una stagione di altissimo livello sotto la guida di Conte, migliorando anche i suoi traguardi personali.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha puntato il focus proprio sul momento di Anguissa:

"Un dato è la sintesi perfetta: nelle ultime otto di campionato, dall'Udinese alla Roma, dei 17 gol realizzati dal Napoli, 7 contengono la firma di Anguissa. Ovvero 4 gol e 3 assist. In totale in campionato sono già 5 reti: è il suo record personale. Conte ne aveva pronosticati 8 qualche mese, il traguardo non è lontano. E ogni volta il pensiero andava al piccolo Daniele, il tifoso del Napoli scomparso poche settimane fa: a lui Anguissa dedica ogni gol. Poi ci sono gli assist, come se fosse scontato avere due giocatori in uno, prima centravanti e poi trequartista: a Firenze per McTominay, due con l'Atalanta sempre per lo scozzese, che ringrazia, quindi per Lukaku, per il guizzo decisivo da tre punti".