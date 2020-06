Repubblica - Le solite plusvalenze della Juve per sanare il bilancio: spiegata la nascita della squadra U23

Notizie Calcio - I colleghi di Repubblica Torino fanno il punto della situazione in merito alle plusvalenze di mercato per sanare il bilancio:

"Ma Paratici sta lavorando alacremente anche sulle operazioni minori, rastrellando plusvalenze grazie ai ragazzi dell’under 23: sta cedendo il centrocampista Muratore all’Atalanta per sette milioni ( lo si può definire una specie di sconto concesso dai bergamaschi sul prezzo di Kulusevski, inevitabilmente diverso da quello pre Covid) e l’attaccante Sene, cresciuto nel Vanchiglia, al Basilea per 4, nonché architettando con il Pisa lo scambio tra i portieri Gori e Loria, che potrebbe fruttare un altro surplus di 2-3 milioni. Mercanteggiando under 23 nell’ultimo mercato di gennaio, Paratici è riuscito a tirar su circa 27 milioni (bilanciati da copiose uscite: si è trattato nella maggior parte dei casi di scambi), a conferma che l’insistenza della Juventus per l’introduzione delle squadre B non era ispirata da ragioni tecniche, ma meramente economiche".