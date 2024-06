Le parole di Conte non bastano, per Di Lorenzo c'è la Juve: parlerà dopo l'Europeo

Calciomercato Napoli - Arriva la notizia de Il Mattino che conferma quella che può essere la prossima destinazione di Giovanni Di Lorenzo: la Juventus. Il terzino del Napoli e della Nazionale in questo momento è impegnato con gli Europei.

Secondo il quotidiano è una bella gatta da pelare anche per il nuovo ds Giovanni Manna. Perché sotto le ceneri arde sempre la questione Di Lorenzo: meglio non prenderla sottogamba, perché ad Europeo concluso il mal di pancia del capitano tornerà a farsi sentire. C'è la Juventus e solo Conte, le sue parole, le sue ambizioni, il suo progetto, non bastano per trattenerlo al Napoli.