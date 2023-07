Le Normand-Napoli, CorSport: diktat degli azzurri per imbastire una trattativa

Calcio Napoli - Il nome di Le Normand è quello in cima alla lista del Napoli per sostituire il coreano Kim scrive questa mattina il Corriere dello Sport. Il difensore della Real Sociedad piace perchè ha un grande fisico ma anche tempi nell'impostazione da dietro. Tuttavia ci sono degli ostacoli che non rendono facile la trattativa con il club spagnolo.

