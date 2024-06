Le lusinghe di Conte impressionano Kvaratskhelia, sta pensando di rinnovare e rimanere al Napoli

Calciomercato Napoli - Khvicha Kvaratskhelia ha intenzione di restare al Napoli. Nelle scorse ore ha speso parole al miele dal ritiro della Georgia per la società azzurra e per i tifosi partenopei. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, il georgiano è destinato a restare in azzurro:

"I venti provenienti da Parigi si sono fermati: il Psg è sempre interessato al talento purissimo di Tblisi ma ha preso atto della ferrea volontà del club di De Laurentiis che non vuole assolutamente privarsi di Kvaratskhelia. La linea è condivisa da Conte che considera il numero 77 un punto di riferimento assoluto del suo Napoli. Kvara ovviamente non è rimasto insensibile alle lusinghe di uno dei migliori allenatori europei e sta pensando di rimanere rinnovando ovviamente il contratto. La formula è la stessa di Osimhen: aumento dell’ingaggio e inserimento di una clausola rescissoria importante".