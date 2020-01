Lazio-Napoli, le probabili formazioni di Gazzetta: una novità e tre ballottaggi per Gattuso [GRAFICO]

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Lazio-Napoli. Simone Inzaghi conferma il suo 3-5-2 con Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi e Radu a formare il pacchetto difensivo. Centrocampo folto con Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Lulic. In attacco Caicedo e Immobile. Poche novità per Gattuso, l'unica è quella di Ospina in porta al posto dell'infortunato Meret. Per il resto sussistono tre ballottaggi: Fabian-Elmas 60%-40%, Callejon-Lozano 60%-40% ed infine Hysaj-Luperto 60%-40%.

Probabili formazioni Lazio-Napoli Gazzetta dello Sport