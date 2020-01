Lazio-Napoli, Gazzetta: maledetta sfortuna, è stata la miglior prestazione di Gattuso. Sul mercato serve... San Gennaro!

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta così la prestazione della S.s.c. Napoli contro la Lazio:

Lazio-Napoli commenti, l'analisi di Gazzetta

"Maledetta sfortuna! Stavolta, Rino Gattuso l’avrà pensato, anche se lui non vuol sentirne parlare. Ma quando la percentuale del possesso palla (64 per cento) ti è favorevole, quando il palo respinge la conclusione di Zielinski e quando Strakosha si supera due volte su Insigne e poi ti arriva la papera di Ospina, allora non si può che non imprecare alla sfortuna. Però, il Napoli ha dimostrato di essere vivo, ha disputato la migliore delle quattro partite con Gattuso in panchina. Il che ne evidenzia i progressi anche se mancano ancora i risultati. C’è una realtà che racconta di un Napoli dominante all’Olimpico, che avrebbe meritato sicuramente un risultato positivo. Proprio nel momento migliore del Napoli, con la Lazio in affanno e Strakosha impegnato, è arrivato quello sciagurato tentativo di dribbling di Ospina a Immobile che gli ha rubato palla e ha tirato una sassata nella porta da posizione difficile. Il tentativo di Di Lorenzo di scaraventare in tribuna la sassata non è andato a buon fine. Amen. Altro errore, altra corsa, Altro gol praticamente autoprodotto, dopo quelli di San Siro. Il Napoli è in crescita ma perde. In questo mercato invernale, come prima cosa dovrebbe (ri)acquistare i favori di San Gennaro"