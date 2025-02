Lazio-Napoli, Buongiorno torna titolare. CdS - Perché Conte l'ha tenuto in panchina nelle ultime due gare

Napoli - Oggi Alessandro Buongiorno tornerà nuovamente titolare dopo quasi un mese e mezzo fermo ai box. Per Antonio Conte è sicuramente un'ottima notizia: l'ex Torino giocherà centrale nella difesa a tre con Juan Jesus e Rrahmani.

Lazio Napoli: Buongiorno torna titolare

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport su Alessandro Buongiorno:

"Da quando ha ricominciato a lavorare, tra l’altro, Buongiorno ha praticamente dovuto rifare la preparazione: nel corso della convalescenza ha perso tono e massa muscolare, ed è per questo che nelle ultime due giornate Conte ha continuato a insistere con Jesus lasciandolo in panchina. Ora, però, è pronto: deve accelerare e cominciare a ritrovare in fretta il ritmo, considerando che il periodo è fondamentale per le sorti del campionato e la corsa scudetto, e il 2 marzo c’è da scendere in campo contro l’Inter al Maradona".