Lazio-Napoli 2-2, l'ex arbitro Calvarese promuove Massa: "Spegne ogni voglia di polemica"

Napoli - L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato su Tuttosport l'operato di Massa in Lazio-Napoli 2-2:

"Davide Massa, alla sua undicesima apparizione stagionale in Serie A e dopo una settimana piena di polemiche per la classe arbitrale, dirige bene all’Olimpico Lazio-Napoli, una gara difficile e in bilico dal primo all’ultimo minuto. Dal punto di vista tecnico l’arbitro classe ‘81 fischia ventotto falli, tutti corretti. Gli episodi principali, seppur accompagnati da pochi dubbi, sono due ed entrambi avvenuti nel giro di pochi minuti. Il gol dell’1-2 degli azzurri, regolare, su cui il Var è intervenuto con un silent check per un possibile fuorigioco di Anguissa (il quale si trovava invece davanti l’ultimo difensore biancoceleste). Poi invece il gol del 2-2 di Zaccagni, annullato giustamente per offside dal campo e poi confermato anche dal Var dopo un breve check".