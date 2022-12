L’avversario numero uno del Napoli resta il Milan, Spalletti può incontrarlo tre volte in un mese!

L’avversario numero uno del Napoli resta il Milan, non solo perché è il più vicino in classifica ma per una serie di motivi che la Gazzetta dello Sport va ad approfondire.

"La sfida con l’Inter il 4 gennaio sarebbe folle pensare che il campionato possa essere “chiuso” anche in caso di vittoria della capolista. Perché lo scontro diretto è previsto a inizio aprile: Napoli e Milan potrebbero incontrarsi tre volte, c’è in programma la semifinale di Coppa Italia e sono dalla stessa parte del tabellone. La resa dei conti arriverà verosimilmente in primavera, chi sarà in testa con un vantaggio importante potrà dirsi quasi sicuro di poter vincere lo scudetto"

