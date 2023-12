Lavori stadio Maradona: ADL vuole spostare gli uffici della società a Fuorigrotta, c'è il rischio di essere fatti fuori da Euro2032

Notizie calcio Napoli - Momento particolare tra il Napoli e il Comune riguardo la convenzione dello stadio Maradona che è fissata fino al 2028, dove ci sono le parti in completo gelo tra loro per la questione cessione e lavori.

Manfredi ha rivelato quando si è incontrato con il presidente del Napoli e ricorda che l'impianto fa parte del patrimonio indisponibile dell'ente. Aspetta offerta e progetto (la cui capienza non può essere piccola come vorrebbe De Laurentiis sui 30mila). Rapporti conflittuali per le cifre da corrispondere, c'è una nuova convenzione (durata fino al 2028) tra il Napoli e il Comune che sancisce una tariffa fissa annua di circa 850mila euro per l'utilizzo dello stadio Maradona. Ora però i lavori allo stadio Maradona devono essere urgenti: il rischio è di non essere sede dell'Europeo 2032, quello che l'Italia organizza con la Turchia. Ora lo stadio non è idoneo.

E il Napoli vuole avere voce in capitolo. De Laurentiis pensa di spostare gran parte degli uffici della società proprio allo stadio di Fuorigrotta. Con l'organizzazione degli Europei 2032 alle porte, saranno necessari altri investimenti. De Laurentiis è rimasto a bocca aperta nel vedere i lavori realizzati al Bernabeu da Florentino Perez negli ultimi cinque anni.