Lautaro salta Napoli per sputo a Theo Hernandez? Gazzetta rivela: ecco la versione dell'Inter sull'accaduto

Notizie calcio Napoli - Lautaro ha sputato a Theo Hernandez? Dalle immagini non sembrerebbe evincersi questo gesto che sarebbe passibile di una squalifica pesante per l'attaccante argentino che di fatto salterebbe Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta riporta quale è la versione dell'Inter sull'accaduto.

"In casa Inter la questione del presunto sputo viene ridimensionata. Il calciatore, interrogato sulla questione, ha assicurato di non aver fatto nulla. Da Appiano sottolineano con forza come il giocatore stesse parlando in maniera concitata, nel momento (per alcuni) incriminato: difficile, pur volendo, combinare in maniera così rapida parole e sputo".