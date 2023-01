Lautaro bestia nera del Napoli: il piano di Inzaghi per scatenarlo contro gli azzurri

Calcio Napoli - Il rientro di Lautaro Martinez è sicuramente un'ottima notizia per Simone Inzaghi il quale però dovrebbe far partire dalla panchina il neo campione del Mondo questa sera contro il Napoli:

"Chi può dire con certezza come finirà Inter-Napoli se le premesse sono queste? Un via vai di giocatori dal Qatar al Sudamerica e dal Sudamerica all’Europa con i trolley pieni di emozioni diverse: chi è fuori di testa per la gioia, chi è sfinito dalle delusioni e chi è solo stanco e spompato. Tra di loro, Inzaghi ha perso Brozovic (rotto) e recuperato negli ultimi giorni Lautaro, neo campione del mondo e incubo del Napoli, a cui ha segnato già quattro gol. Dovrà partire dalla panchina, ma potrebbe fare la differenza dopo: almeno questo è il piano di Simone Inzaghi, che potrà consegnare l’Inter a Lukaku dopo mesi di attesa".