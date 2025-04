La vendetta della storia: dallo scudetto perso in albergo al pomeriggio di Inter-Roma davanti la tv

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino commenta così l'incastro della giornata di ieri con Inter-Roma alle 15 e poi gli azzurri contro il Torino alle 20:45:

"Chissà se questa è la vendetta della storia. Lo scudetto perso in albergo nel 2018 e, forse, vinto nel pomeriggio in un altro albergo, a Pozzuoli, mentre in tv gli azzurri ammiravano l'Inter sprofondare con la Roma. Anche se Conte giura «che non ho visto la partita di San Siro per non soffrire, ho spento telefono e tutto e visto il secondo tempo di Fiorentina-Empoli... Me lo hanno detto alla fine il risultato. Nella vita ognuno decide come soffrire». Alle 22,50 questa brezza leggera che rasserena la notte azzurra, sorvola il Maradona e si ferma sul prato, al fianco di Antonio Conte e l'inseparabile Lele Oriali, la ricorderemo per sempre".