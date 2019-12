La veggente Stefanova: "Vi dico la classifica finale della serie A. Ronaldo lascerà la Juve, Guardiola allenerà in Italia"

Calciomercato Napoli - La veggente Teodora Stefanova, che un anno fa aveva previsto il ritorno di Ibrahimovic al Milan, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Ecco alcuni passaggi evidenziati da CalcioNapoli24.



Passiamo alla Juve. Rivincerà lo scudetto?

"Sarà una lotta serrata con l’Inter. E chi la spunterà lo farà per un solo punto di differenza. Sarà un campionato esaltante. Bellissimo".



Già che ci siamo provi a darci la classifica finale.

"Juve o Inter campione d’Italia. Poi Lazio, Atalanta, Roma e Milan. Il mio Milan si riscatterà".



Chi, purtroppo, retrocederà?

"Spal e Lecce di sicuro. La terza uscirà tra Genoa e Sampdoria con i blucerchiati che hanno molte più possibilità di restare in A".



Squadra rivelazione?

"Il Cagliari. Lo sarà per tutto l’anno anche se perderà qualche punto per strada".



E la Juve in Champions?

"La vedo ad Istanbul. In finale di sicuro. Poi chissà, non ho segnali in merito se non la città turca con i bianconeri protagonisti".



Cristiano Ronaldo resterà in bianconero?



"No, andrà via. Proverà a vincere la Champions con i bianconeri e poi cercherà altre emozioni".



In Italia verrà qualcuno di importante? Fuori un nome.



"Guardiola. Il prossimo anno allenerà qui da noi".