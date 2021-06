La variante Delta fa paura: ricoverata una ragazza di 25 anni in provincia di Napoli

Napoli ultimissime news. Oggi il Corriere del Mezzogiorno parla della diffusione della variante Delta in Campania, e in particolare nella provincia di Napoli: la nostra Regione è la seconda in Italia per incidenza della nuova variante indiana e l'indice di positività torna a salire.

Variante Delta Napoli

Variante indiana sintomi: il 90% di chi si è contagiato con la variante indiana soffre tosse, un po' di febbre e raffreddore. I ricoverati sono solo due: un uomo di 57 anni in terapia sub-intensiva e una ragazza di 25 anni in reparto, entrambi non vaccinati. Al momento gli infetti sono 82. Proseguono le attività di tracciamento e sequenziamento.