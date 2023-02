La UEFA si autoaccusa: "È un miracolo che alla finale di Champions non sia morto nessuno"

Arriva l’esito dell’inchiesta UEFA sul caos della finale di Champions League dello scorso anno tra Real Madrid e Liverpool allo Stade de France, lo mostra The Guardian e la UEFA dà la colpa a se stessa:

Logo UEFA

La UEFA accusa la UEFA

“L’Uefa ha la “responsabilità primaria” per i catastrofici fallimenti organizzativi e di sicurezza che hanno trasformato la finale di Champions League della scorsa stagione in un’esperienza orribile e traumatica per migliaia di tifosi”.

La polizia parigina è criticata “per non aver collaborato con altre parti interessate nell’organizzazione della finale, per non aver prevenuto o rimediato alla congestione su un percorso di accesso allo stadio notoriamente problematico“, “per aver utilizzato “armi” come gas lacrimogeni e spray al peperoncino senza giustificazione, per non aver fatto nulla ed essere “rimasta a guardare” mentre i tifosi venivano aggrediti fisicamente“.

“La giuria ha concluso che la Uefa, in quanto proprietaria dell’evento, ha la responsabilità primaria per i fallimenti che hanno quasi portato al disastro”.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli