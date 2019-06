La Treccani non torna indietro: "Il neologismo Sarrismo per il momento non si tocca!"

La Treccani ha deciso: "Il Sarrismo non si tocca, almeno per il momento". Da quando Maurizio Sarri, tecnico ex Napoli, è passato alla panchina della Juventus, l'allenatore toscano non è più l'idolo dei tifosi partenopei. Nonostante la petizione che si rincorre sui social e la richiesta di eliminare il neologismo, la Treccani non è intenzionata a rivedere le proprie scelte. Proprio dalla Treccani fanno sapere:

"Restiamo dell’opinione che i neologismi, possano rimanere dove sono così come sono stati definiti. Vero è che oggi e domani sarrismo e sarrista si diranno, probabilmente, con riferimento esclusivo o prevalente alla “filosofia del calcio” propugnata dall’allenatore toscano, senza distinzione di colori sociali. Resta il fatto che il radicamento ideologico-emotivo nella rappresentazione che di sé ha dato Sarri a Napoli e che i tifosi del Napoli hanno dato di Sarri resta, agli atti, come un elemento storicamente imprescindibile, che è giusto trovi spazio in un neologismario. Il giorno in cui i lessicografi percepiranno che nella memoria linguistica e culturale collettiva si è allentato il legame tra il segno linguistico e la parte di significato pertinente alla realtà locale napoletana, allora sarà lecito riflettere sull’opportunità di modificare la definizione".

A riportare la notizia è Cronache di Napoli.