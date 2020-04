La toccante lettera di Fabio Cannavaro dalla Cina: "Coronavirus? Possiamo vincere solo combattendo insieme"

Notizie calcio Napoli - Fabio Cannavaro, attraverso Player Tribune, ha pubblicato una lettera di vicinanza agli italiani colpiti dall'emergenza Coronavirus. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Siamo nel mezzo di un’aspra battaglia e possiamo vincerla solo combattendola insieme, dando sempre il meglio di noi stessi. Il mio pensiero va alle tantissime persone ancora ammalate e a quelle che stanno soffrendo per la perdita dei loro cari. Ma il nostro è un popolo che sa reagire bene alle difficoltà, ci riusciremo anche questa volta. Mi viene in mente il Mondiale del 2006: nessuno ci dava credito, invece alla fine fummo noi ad alzare la Coppa. Mettendo da parte le divisioni, come era già successo nel 1982. Serve lo stesso spirito pure per battere questo terribile virus, poi torneremo il Paese che è conosciuto in ogni angolo del mondo per la sua straordinaria bellezza".