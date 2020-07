Notizie Calcio Napoli - Stefano Tacconi commenta ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il campionato della Juve: "Dopo tre mesi sul divano questa situazione era prevedibile. Sarri non va messo in croce, questi tre mesi hanno pesato per quasi tutti i tecnici. Gli allenatori poi contano fino ad un certo punto, se hai i giocatori intelligenti sei un gran tecnico. Il bel gioco? Alla Juve conta alzare le coppe".