Gazzetta su Raspadori: ha poco spazio e ogni allenatore ha una scusa per togliersi dagli impacci. Sicuri sia nella squadra giusta?

Napoli Calcio - "Crisi Raspadori" titola questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che sottolinea come l'attaccante sotto la gestione Mazzarri stia trovando ancora meno spazio del solito. Jack, tra le altre cose, con il nuovo allenatore non ha ancora neanche segnato un gol.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Nel Napoli ha poco spazio e ogni allenatore ha una scusa per togliersi dagli impacci. Il dubbio se sia capitato nella squadra giusta per le sue caratteristiche cresce. Lo scarso utilizzo può togliergli la Nazionale? Sembra improbabile. Spalletti ha un rapporto di fiducia intenso con Raspadori, è sempre rimasto colpito dalla voglia, dalla professionalità del ragazzo che si presentava all’allenamento anche quando era esentato, per studiare. Il c.t. apprezza le doti tecniche ma anche le qualità umane del giocatore e nel gruppo dell’Italia la sua polivalenza fa comodo".