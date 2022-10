La Stampa - Spalletti ha trasformato l’addio dei big in punto di forza: ora lo spogliatoio segue un solo capo

Calcio Napoli - Gigi Garanzini sul quotidiano La Stampa tesse le lodi del Napoli di Luciano Spalletti:

"Ma la grande bellezza di questa Champions è il Napoli. Divertente, concreto, determinato e mai in affanno in altre parole “WOW”. Gli azzurri, sanno cosa fare, hanno fiducia nelle loro capacità e credono nel loro allenatore. E il tutto, un passaggio, un movimento, un sacrificio, un’idea avviene con grande semplicità, con il sorriso sulle labbra, con il piacere di giocare accompagnato dall’arroganza positiva di coloro che sanno di essere imbattibili.

Sono stati sostituiti gli insostituibili e questo poteva diventare un problema, mentre Spalletti lo ha trasformato in un punto di forza, creando uno spogliatoio che ascolta e segue solo un capo senza se e senza ma. Aggiungiamo a tutto questo giovani emergenti come Raspadori e Kvaratskhelia ed ecco la miscela esplosiva. Credo in questo Napoli, che quest’anno potrebbe far saltare il banco, come credo che Luciano stavolta non avrà momenti di pausa…"