La Stampa - Il Napoli ha strameritato il pareggio, la Juve ha fallito contro una squadra ai minimi termini

Napoli calcio - L'editoriale di Garanzini su La Stampa dopo Juventus-Napoli

"La Juve ha fallito la prima, grande occasione di risalire la classifica. Contro un Napoli ridotto ai minimi termini, falcidiato dal Covid in ogni reparto e privo comunque dei suoi giocatori migliori, eppure capace dopo un avvio difficile di non venir meno alla sua idea di gioco, e spesso d’imporla. Poi è arrivato il pareggio di Chiesa, ma poi ancora il pallino lo ha ripreso il mini-Napoli che a differenza della Juve, ha cambiato quel poco che poteva perché altri disponibili non ne aveva. Strameritando un risultato impensabile alla vigilia"