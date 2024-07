La Stampa - Buongiorno e Spinazzola prima del ritiro di Dimaro, il Napoli vuole far partire Conte col sorriso

Calciomercato Napoli - Ci sono delle nuove notizie che riguardano il trasferimento di Buongiorno e Spinazzola al Napoli. Secondo le ultime rivelate da La Stampa il club vuole regalare i due colpi prima del ritiro di Dimaro.

Il Napoli è ormai al traguardo della sua corsa per Alessandro Buongiorno che ha sorpreso tutti per velocità e determinazione. Infatti, dopo l’accelerata dei giorni scorsi, ieri sera è arrivato l’accordo tra il club di De Laurentiis e il Torino per la cifra che sostanzialmente voleva ottenere il patron Cairo: 40 milioni appunto, 35 saranno di parte fissa e 5 di bonus. Il Napoli, che spingeva per chiudere entro il weekend per arrivare a Dimaro con il suo nuovo bottino (compreso Spinazzola) e far partire Conte con il sorriso, il grande sponsor di questa operazione, ha fatto ancora prima.