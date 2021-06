La Stampa - Adesso l’immagine di Gattuso rischia di incrinarsi

Notizie Calcio - L'edizione odierna de "La Stampa" scrive su Gattuso: "Colpe non tutte sue, certo, anche se dal ring con Commisso è sceso lui con l’immagine ammaccata. Ma è sua, come di altri tagliati nella stessa stoffa, l’illusione che ringhiare addosso al mondo il proprio credo sia sempre la politica più azzeccata, l’autocertificazione di un cuore magari ipertrofico, ma candido. Non è così, non lo è soprattutto più nel Mondo Nuovo, quello di internet e dei social che hanno una memoria infinita e sono pronti a rovesciarti addosso un hashtag di tendenza – #NoToGattuso, quello dei tifosi degli Spurs – dopo aver rovistato nel baule di parole (quasi) dimenticate"