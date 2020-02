La sconfitta con il Lecce ha gettato nello sconforto Gattuso: il tecnico ha un timore per stasera

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Gattuso: "La fiducia è una cosa seria. E Rino Gattuso preferisce accordarla per gradi. Il suo Napoli non sempre l’ha convinto lasciandolo incredulo, in alcune occasioni, per le opportunità mancate. Non è bastato il cambio in panchina per eliminare quella che è una costante da inizio stagione, ovvero, i punti lasciati contro le squadre di medio-bassa classifica. L’ultimo affronto il Napoli l’ha subito dal Lecce, un paio di settimane fa, che ha violato il San Paolo, gettando nello sconforto l’allenatore. Sconfitta arrivata sulle ali dell’entusiasmo rinato dopo le vittorie contro Juventus e Sampdoria e che ha scosso parecchio l’intero ambiente. Ed è questo il dato che preoccupa maggiormente, Gattuso, per la gara di questa sera, al Rigamonti, contro il Brescia. Timori nGattuso, proprio perché la squadra non s’è dimostrata affidabile in queste nove partite. Troppe le emozioni, in un senso e nell’altro, per votare la fiducia a questi giocatori"